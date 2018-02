publié le 13/02/2018 à 15:45

Leur rêve a pris l'eau. Un jeune couple américain avait tout plaqué pour partir faire le tour du monde sur un voilier, mais leur périple s'est arrêté au bout de deux jours lorsque leur bateau a coulé après un accident.



Nikki Walsh, 24 ans, et Tanner Broadwell, 26 ans, ont économisé puis vendu tout ce qu'ils possédaient dans le Colorado (États-Unis) pour s'acheter un voilier de 1969 à 4.000 euros qu'ils ont remis à neuf. Le Lagniappe devait leur permettre de réaliser leur rêve de tour du monde, raconte le Tampa Bay Times.

Pendant plusieurs mois, le couple a vécu dans le port de Tarpon Springs en Floride en enchaînant des petits boulots, jusqu'au grand départ mardi 6 février. Les deux premiers jours en mer se passent bien, jusqu'à la nuit de mercredi.

Le bateau prend l'eau

Le couple doit affronter un fort brouillard près de John's Pass en Floride. Nikki Walsh et Tanner Broadwell essayent de s'aventurer près des côtes en éclairant tant bien que mal le passage. Mais la mer n'est pas aussi profonde qu'indiqué sur leur carte de 2017, et leur bateau ne passe pas. Ils commencent à voir l'eau s'introduire dans leur cabine et comprennent que leur voilier est en train de couler.



Ils ont juste eu le temps d'appeler les secours, de mettre un gilet de sauvetage, et de sauver un peu d'argent et leur chien de deux ans, avant que le Lagniappe ne sombre. "Nous avons tout perdu en 20 minutes", a expliqué Tanner Broadwell au Tampa Bay Times.

Ils ne leur reste plus que 70 euros

Nikki Walsh et Tanner Broadwell n'avaient pas d'assurance, et le voilier ne sera jamais remis à flots. Les gardes-côtes leur demandent même de retirer leur bateau de la baie où il a coulé. Une opération qui pourrait coûter 8.000 euros, alors que le couple ne possède aujourd'hui plus que 70 euros.



En attendant de sortir la tête de l'eau, le jeune couple va aller vivre un temps chez la mère de Tanner Broadwell et chercher du travail pour se refaire une santé économique. Ils ont également lancé une cagnotte sur internet, sur laquelle des internautes touchés par leur mésaventure leur ont fait don de plus de 10.000 euros. Leur expérience malheureuse n'a en tout cas pas éteint leur rêve de tour du monde. "Nous n'allons pas abandonner", confie Tanner Broadwell.