Malaisie : un bateau disparaît avec 28 touristes chinois à son bord

Crédit : ROMEO GACAD / AFP Vue aérienne de la région de Bornéo (illustration)

Un bateau transportant 28 touristes chinois, un skipper et deux membres d'équipage, a disparu au large de l'île Bornéo en Malaisie, dans la nuit du samedi 28 janvier. L'embarcation avait appareillé dans la matinée de samedi pour se rendre sur un île située sur la mer de Chine méridionale, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Kota Kinabalu : la pointe nord de l'île de Bornéo. La météo n'était pas favorable lors de leur départ.



"Le propriétaire du bateau a fait état samedi soir de sa disparition et nous avons lancé des recherches", a déclaré un porte-parole de l'Agence malaisienne de surveillance maritime (MMEA), à l'AFP. Les recherches ont commencé et le ministre du tourisme de l'Etat de Sabah, Masidi Manun, a assuré : "Nos forces font de leur mieux".



De son côté, le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que son consulat général à Kota Kinabalu avait pris contact avec le gouvernement malaisien pour l'appeler à tout faire pour secourir ses ressortissants.