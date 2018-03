Gironde : interpellés à près de 230 km/h, ils faisaient la course sur l'A89

publié le 12/03/2018 à 17:07

"Nous vous rappelons que la vitesse, même par beau temps, est une des causes principales des accidents et surtout un facteur aggravant des conséquences", alertent les gendarmes. Dans un message posté sur la page Facebook de la gendarmerie de la Gironde, et repéré par France Bleu, les forces de l'ordre relatent l'interpellation pour "grands excès de vitesse" réalisée samedi 10 mars, à 19h05 sur l'A89.



Deux jeunes automobilistes, âgés de 23 et 27 ans, ont été contrôlés à 229 et 228 km/h. Le premier, étant un jeune conducteur, n'aurait pas dû dépasser les 110 km/h. Le second aurait dû quant à lui se limiter à 130 km/h, la vitesse maximale autorisée sur cette portion d'autoroute. Au volant de leurs Golf GTI, les deux automobilistes s'étaient lancés dans une course sur l'autoroute A89 au niveau de la commune d'Arveyres, avant d'être interpellés par les militaires de l'équipe rapide d'intervention de Mios, en Gironde.

"Les intéressés ont fait l'objet d'un retrait immédiat de leurs permis de conduire. Leurs 'montures' devraient trouver du repos en fourrière un certain temps", est-il précisé dans la publication Facebook. Ils devront répondre de leurs actes prochainement, devant un tribunal.