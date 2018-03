Charente-Maritime : une lycéenne se suicide dans son établissement

Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 12/03/2018 à 15:03

Les faits se seraient produits le 5 mars mais n'ont été révélés qu'une semaine plus tard. C'est donc lundi dernier en début d'après-midi que le corps d'une lycéenne de 17 ans a été retrouvé sans vie, dans le parc d'un établissement charentais. La jeune fille, qui a mis fin à ses jours par pendaison, était scolarisée au lycée horticole et du paysage Le Petit Chadignac, situé à Saintes.



Selon le père de l'adolescente, qui était en première année de bac pro espaces verts, elle était victime de harcèlement au sein de l'établissement, rapporte Sud Ouest. Il aurait annoncé son intention de porter plainte à la fois contre X et contre le lycée.

De leur côté, le directeur du Petit Chadignac ainsi que la directrice du pôle des lycées agricoles n'ont pas souhaité s'exprimer. Une enquête a été ouverte, et confiée au commissariat de Saintes.