Macron présente sa "politique d'émancipation" pour les banlieues

et AFP

publié le 22/05/2018 à 13:10

"Je ne vais pas annoncer un plan banlieues", stratégie "aussi âgée que moi". Emmanuel Macron a prévenu d'entrée, mardi 22 mai, qu'il ne reprendrait pas toutes les propositions de l'ambitieux rapport Borloo sur les banlieues.



Cette méthode de plans dédiés "a apporté des choses" mais "on est au bout" de ce que cela a pu produire, et "aujourd'hui poursuivre dans cette logique est poursuivre dans l'assignation à résidence, la politique spécialisée" et "je n'y crois pas", a-t-il martelé.

"Je veux m'engager sur quelques actions, sur une philosophie et une méthode", a expliqué le chef de l'État, qui souhaite "construire une politique d'émancipation". Pour Emmanuel Macron, qui refuse de faire "une politique spécifique", il faut réinstaurer "les mêmes droits dans les quartiers" qu'ailleurs sur le territoire nationale.

Lutte contre le trafic et offres de stage

Le chef de l'État a par ailleurs annoncé "d'ici juillet" un plan de lutte contre le trafic de drogue dans les cités, au lendemain de la scène de guerre qui s'est déroulée à Marseille.



Dénonçant un "embrasement des trafics", il s'est prononcé pour "un plan de mobilisation générale" contre ces "trafics internationaux" qui "conduisent aux pires des crimes". Et de réaffirmer, au passage, son opposition à la légalisation du cannabis.



Par ailleurs, Emmanuel Macron s'est engagé à ce que les entreprises et l'État proposent 30.000 offres de stages de 3e.