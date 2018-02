Calais : la distribution de repas aux migrants assurée par l'État dès le 6 mars

et AFP

publié le 24/02/2018 à 03:23

L'État assurera la distribution de repas aux migrants qui vivent à Calais dans l'espoir de passer en Grande-Bretagne à partir du 6 mars, soit avec "deux semaines et demi" de retard par rapport aux annonces d'Emmanuel Macron, a annoncé vendredi 23 février Édouard Philippe.



"La distribution sera assurée par l'État à compter du 6 mars. Par rapport au délai qui avait été annoncé, on aura deux semaines, deux semaines et demi de retard, la date est fixée", a déclaré à France 3 Nord-Pas-de-Calais le Premier ministre, faisant valoir que "l'État est soumis au droit des marchés publics."

"Nous allons continuer à faire ce à quoi nous nous sommes engagés, en discutant avec les Britanniques qui sont partie liée dans cette affaire, en mettant en place des moyens et en évitant la reconstitution de nouveaux camps qui ne sont pas acceptables", a ajouté Édouard Philippe, qui était en déplacement jeudi et vendredi dans le Nord.

Vers "des solutions durables"

En visite à Calais mi-janvier, le président de la République avait annoncé que l'État prendrait "à sa charge" la distribution de nourriture assurée jusqu'ici par les associations, principalement l'Auberge des migrants, Utopia 56, RCK (Refugee community kitchen) et Salam.



"Notre objectif, en respectant les engagements qui ont été pris par le président de la République, c'est d'essayer d'éviter que se reconstituent des situations qui ne sont pas satisfaisantes et essayer de trouver des solutions durables", a conclu Édouard Philippe.



Selon des sources concordantes, quelques centaines de migrants, qui tentent régulièrement de monter dans des camions pour passer illégalement en Angleterre, vivent actuellement à Calais.