publié le 10/03/2018 à 15:59

Personnel et patients du CHU de Caen ont vécu une nuit d'inquiétude entre le vendredi 9 et le samedi 10 mars. Beaucoup d'interrogations persistent au lendemain de l'incident - l'intrusion, semble-t-il, d'un "individu suspect" au sein de l'établissement hospitalier. L'hôpital a été bouclé, fouillé dans ses moindre recoins à la recherche d'un suspect menaçant, peut-être armé, mais aucune trace d'un quelconque individu n'a été relevée, au point que sa présence a même été remise en cause.



L'absence d'"individu suspect" a été l'une des hypothèses de la matinée, mais il semble qu'un homme menaçant se soit bien présenté à l'accueil des urgences du CHU de Caen vendredi 9 mars aux alentours de 20 heures. Celui-ci portait un sac, ses propos étaient décousus. Des témoins affirment avoir entendu des cris, notamment celui d'une femme terrorisée par la vue de cet homme au comportement suspect.

Pour ne prendre aucun risque, les forces de l'ordre ont bouclé tout l'hôpital, fouillé et confiné personnel et patients tout au long de la nuit. "Nous attendions dans la salle d'attente des urgences quand nous avons entendu une femme hurler, puis la sécurité de l'hôpital est venue", raconte une jeune femme à France 3 Normandie.

Un dispositif levé vers 4 heures du matin

"Nous étions 24 et avons été confinés dans la salle d'attente pendant 2 heures avec interdiction de sortir", poursuit-elle, précisant que "l'individu serait entré par les portes battantes d'une entrée, poussant une infirmière et demandant où se trouvaient les ascenseurs".



"On a bien vu qu'autour de nous il y avait du mouvement, mais on faisait notre travail, explique de son côté Laureen, une infirmière du CHU de Caen. C'est surtout les patients qui nous inquiétaient puisque après (les policiers) sont passés dans les chambres, ils les ont un peu réveillés et nous avons dû ensuite leur expliquer la situation", poursuit l'infirmière.

Les caméras de surveillance au cœur de l'enquête

Aux alentours de 4 heures du matin, "à l'issue d'une fouille méthodique" selon un communiqué de police, les autorités ont levé le dispositif. Aucune arrestation n'a eu lieu, aucune trace n'a été trouvée, pour le moment, de cet homme au sac qui aurait prononcé des menaces quelque peu confuses.



Les caméras de vidéosurveillance sont actuellement scrutées par les enquêteurs et le parquet de Caen est saisi de l'enquête.