et AFP

publié le 14/06/2018 à 10:29

Un détenu, incarcéré pour des faits de droit commun, a pris en otage une surveillante au centre pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande, dans le département de l'Aube). La prise d'otage a débuté aux alentours de 8h30 ce jeudi 14 juin, a indiqué la Direction de l'Administration pénitentiaire.



Sur Twitter, le syndicat UFAP UNSa Justice a évoqué les motivations du détenu. Ce dernier réclame ainsi son transfert d'établissement.

Les équipes régionales d'intervention et de sécurité (Eris) de Paris et Strasbourg, habilitées à intervenir dans ces situations en prison, sont arrivées sur place vers 10 heures.

