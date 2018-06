Isère : un gardien de prison écroué pour trafic de drogue

publié le 01/06/2018 à 06:06

Il a été interpellé en flagrant délit après plusieurs semaines d'investigation. Un gardien du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier en Isère a été mis en examen et écroué pour trafic de stupéfiants et introduction illicite d'objets, rapporte Le Dauphiné Libéré.



En poste depuis un an et demi dans cette prison, il a été arrêté alors qu'il venait de recevoir un colis contenant de la drogue et plusieurs téléphones destinés à un détenu issu du grand banditisme. Selon les informations du Dauphiné Libéré, l'homme est soupçonné d'avoir livré du matériel et différentes marchandises à ce même détenu.

Pour cela, le surveillant aurait bénéficié de l'appui "d'éléments extérieurs" confie une source proche de l'enquête au quotidien local. Il a été écroué à l'issue de sa garde à vue. Le détenu de son côté a été transféré dans un autre centre pénitentiaire. L'enquête confiée à la direction interrégionale de la police judiciaire de Lyon se poursuit.