publié le 01/06/2018 à 08:59

Dans le jargon pénitentiaire, on appelle ça "une tentative d'évasion par substitution". Lors d'un parloir samedi 26 mai à la prison de Sequedin (Nord), deux sœurs jumelles, dont l'une est détenue, se sont présentées habillée de vêtements similaires pour échanger leur place, sans éveiller les soupçons. La vigilance des gardiens a déjoué leur stratagème.



Dès leur arrivée au parloir, un surveillant remarque leur tenue, et décide de marquer la main de l'une d'elle d'une croix. Mais les deux sœurs persévèrent et une autre surveillante les surprend en train d'échanger bijoux et vêtement.

Immédiatement, un contrôle par biométrie est effectué pour les distinguer... sans succès. Le test se révèle positif pour les deux soeurs, impossible de savoir laquelle des deux doit rester en prison. "L’appareil, si fiable, a certifié les deux jumelles positives pour le même numéro d’écrou !" a réagi le syndicat de surveillants Ufap dans un tract publié sur sa page Facebook.

C'est finalement un contrôle des empreintes digitales, que les deux jumelles ont été distinguées. Elles ont "fini leur périple en garde à vue", raconte le syndicat.