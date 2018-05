et AFP

publié le 12/05/2018 à 22:22

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a salué "le sang froid et la réactivité" des policiers qui "ont neutralisé l'assaillant", qui a tué au moins une personne et en a blessé huit samedi 12 mai dans la soirée dans le IIe arrondissement de Paris.



Vers 21 heures, un homme armé d'un couteau a poignardé de façon aléatoire plusieurs passants rue Monsigny, dans le quartier de l'Opéra. Au moins une personne a été tuée et huit blessées. L'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre.

Les motivations de l'agresseur sont pour le moment inconnues.

Agression à #Paris : je salue le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l’assaillant.

Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12 mai 2018

