Attentat à Paris : l'assaillant identifié grâce à la reconnaissance faciale

publié le 15/05/2018 à 08:41

Forme du menton, position des yeux, écart entre le nez et les lèvres... Autant de particularités physiques qui font l'unicité d'un visage. Et désormais, grâce à la biométrie et de puissants algorithmes, il est possible d'identifier de plus en plus rapidement un individu avec son visage. C'est la reconnaissance faciale.



C'est cette technologie qui a permis de reconnaître rapidement Khamzat Azimov, auteur de l'attentat de Paris de ce samedi 12 mai, rapporte le Parisien. "À partir d'une image ou d'une vidéo, une quarantaine de points de mesures -du menton au front en passant par les oreilles - sont ainsi analysés par un logiciel" apprend-on dans le quotidien.

Puis, une fois la signature du visage créée par des algorithmes, elle est comparée au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) constitué des données, notamment des photographies, recueillies notamment par la police, la gendarmerie nationale et les agents des douanes judiciaires.

Si cette méthode n'est pas infaillible, dans le cas du terroriste d'origine tchétchène la reconnaissance faciale a été efficace. Fiché S et inscrit au Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), la police a rapidement pu l'identifier grâce à une photographie prise de lui.