Londres : le logiciel de reconnaissance faciale de la police fait 98% d'erreurs

publié le 14/05/2018 à 20:34

Le logiciel de reconnaissance faciale de la Metropolitan Police de Londres a encore quelques progrès à faire. Le système, en phase de test, a signalé à tort avoir reconnu des personnes recherchées dans 98% des cas, révèle The Independent lundi 14 mai.



Sur les 104 alertes générées par le logiciel, seules 2 se sont avérées correctes. Si le journal évoque des "faux positifs", la police réfute ce terme, car elle assure que les signalements ont tous été vérifiés une deuxième fois après l'alerte du système.

La police de Galles du Sud utilise également un logiciel similaire. Depuis son expérimentation en juin 2017, 2.400 "faux positifs" ont été signalés par le système. Seules 10% des alertes étaient en réalité positives.

Un système qui suscite des inquiétudes

Il y a un "besoin urgent" d'une législation pour encadrer cette technologie, plaide le commissaire britannique à la biométrie Paul Wiles. "Je ne suis pas surpris d'entendre que les taux d’occurrence sont faibles, car la technologie n'est clairement pas prête à être utilisée", ajoute-t-il.



Les opposants à la reconnaissance faciale demandent l'abandon immédiat de la technologie. Silkie Carlo, directeur du groupe de pression Big Brother Watch, juge "alarmant et complètement imprudent que la police utilise une technologie qui est presque entièrement imprécise, pour laquelle elle n'a aucun pouvoir légal et qui pose un risque majeur pour les libertés de la démocratie".



Pour le commissaire britannique à la biométrie, "il est important en terme de confiance que le public sache clairement quand ses données biométriques pourraient être enregistrées et à quoi elles pourraient servir".