publié le 16/05/2018 à 12:21

La devise de Paris refait surface. Mercredi 16 mai, plusieurs responsables politiques, dont Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, ont rendu hommage à Ronan Gosnet tué par un terroriste islamiste samedi 12 mai, et aux blessés de l'attaque au couteau. La maire de Paris et la présidente de la région Île-de-France étaient accompagnées du maire du IIe arrondissement de la capitale, où a été perpétré l'attentat revendiqué par Daesh.



Anne Hidalgo a partagé sur Twitter la photo des élus en trains d'observer une minute de silence, devant le lieu du décès du jeune homme de 29 ans, avec la devise de la ville : "Fluctuat Nec Mergitur". "Une nouvelle fois meurtrie en son cœur, Paris pleure, mais demeure debout, unie, plus forte que jamais", a-t-elle ajouté dans le message. Elle a aussi remercié "les policiers, commerçants, riverains, Parisiens et touristes qui ont tous fait preuve de courage, de sang-froid, de solidarité et d'humanité".

Cérémonie d’hommage à Ronan Gosnet, jeune Parisien assassiné lors de l’attentat du 12 mai 2018, rue #Monsigny. Une nouvelle fois meurtrie en son coeur, #Paris pleure, mais demeure debout, unie, plus forte que jamais. #FluctuatNecMergitur pic.twitter.com/GwdGse1Bzt — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 16 mai 2018

Merci aux policiers, commerçants, riverains, Parisiens, touristes qui ont tous fait preuve de courage, de sang-froid, de solidarité et d'humanité. Ce réflexe est notre force. Face à la haine, nous restons unis, debout. Les terroristes ne gagneront pas. #Paris #FluctuatNecMergitur pic.twitter.com/NFhk0eR51z — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 16 mai 2018

De son côté, Valérie Pécresse, a posté un seul message dans lequel elle exige que "les personnes fichées S soupçonnées de radicalisation doivent être poursuivies pour intelligence avec l’ennemi".

Le maire de l'arrondissement, Jacques Boultault, a aussi rendu hommage à Ronan Gosnet dans un long discours. Des personnes anonymes se sont joints à la cérémonie qui s'est tenue rue Monsigny. Une gerbe de fleurs a été déposée.