publié le 12/05/2018 à 23:34

Un passant a été tué et huit autres blessés, dont deux grièvement, samedi 12 mai par un homme qui les a poignardés à l'aide d'un couteau. L'assaillant a été abattu de deux balles par les forces de l'ordre, rapidement arrivées sur les lieux. Pierre, un riverain était chez lui lorsque les passants ont été visés.

"Ça a dû commencer à 20h45 à peu près. J'étais sur mon canapé, j'ai entendu deux coups de feu. C'était clairement des coups de feu et pas des pétards. J'ai commencé à entendre des sirènes. J'allais sortir mon chien. J'habite dans le passage de Choiseul où il y a une grille. Je descends et je vois les flics partout devant la grille du passage à gauche. Mon voisin était là. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit 'J'étais au balcon, je fumais une cigarette, j'ai vu un type arriver avec un couteau et les mains pleines de sang et un flic arriver et il l'a abattu de deux balles'", a-t-il raconté au micro RTL.



"Je me suis dit que j'allais plutôt sortir de l'autre côté du passage. Et dans le passage, il y avait des gouttes de sang, des petites gouttes de sang sur 20 mètres. Je ne sais pas si le mec est passé par le passage ou si c'est quelqu'un qui a été agressé", a-t-il ajouté.