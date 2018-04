250 personnes attaquent Norwegian et XL Airlines en justice

publié le 16/04/2018 à 18:26

Il s'agit d'une plainte inédite. Selon Le Parisien, 250 passagers de XL Airlines et Norwegian Air, bloqués lors de la tempête de neige qui a touché la ville de New York début 2017, assignent les deux compagnies aériennes en justice pour "manquements au droit à l’information, à l’assistance, des préjudices moraux et corporels et enfin une pratique commerciale déloyale". Ils réclament 2,5 millions d'euros.



"J’ai été choquée par le personnel d’XL Airways qui parlait mal aux passagers et ne nous a apporté aucune assistance", témoigne au journal une des plaignantes, Yasmine Awad, qui est restée bloquée trois jours à New York.



L'avocate des plaignants, Lorraine Papart estime que "les obligations d’information et d’assistance aux passagers, prévues par la directive européenne de 2004, n’ont pas été respectées". Ce texte législatif établit des "règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol".

Les compagnies n'ont jusqu'à aujourd'hui indemnisé que quelques passagers. Selon elles, les sept jours de neige entre le 4 et le 11 janvier, relevaient d'une "situation exceptionnelle".