publié le 25/01/2018 à 07:06

"Merci pour les billets". Ces quatre mots foisonnent sur Facebook mercredi 24 janvier. Et pour cause, les internautes sont invités à partager un lien qui renvoie sur un site de la compagnie Ryanair avec ces mots flatteurs en commentaire. En contrepartie, ces derniers se voient offrir deux billets gratuits après avoir répondu à un simple questionnaire de satisfaction.



Pourquoi tant de générosité de la compagnie aérienne ? "Pour célébrer le service de qualité de 34 ans et inaugurer 2018 !", assure le site internet. Problème : il s'agit d'une arnaque qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux.

En effet le site internet qui héberge le questionnaire, http://ryanair.com.flydeal-today.win, est tout sauf fiable, selon Scamadviser. L'entreprise qui veille à la légalité des sites internet met en garde : ryanair.com.flydeal-today.win est fiable à... 0%. Le but des escrocs ? Récupérer les données personnelles des utilisateurs. Mieux vaut donc passer son chemin.

Scamadviser recommande la plus grande vigilance à propos du site internet. Crédit : Capture d'écran / Scamadviser

Prénom, nom, e-mail, adresse, téléphone, date de naissance... Après vous avoir promis un alléchant sésame pour des vacances au soleil à deux, le site réclame des informations personnelles. Autre raison de se méfier : tous les champs sont obligatoirement à remplir, ce qui n'est pas fréquent.

Le questionnaire frauduleux à remplir pour obtenir des billets gratuits Crédit : Capture d'écran