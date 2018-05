publié le 01/05/2018 à 20:42

Comme le craignaient les forces de l'ordre, le défilé du 1er mai a connu certains débordements. La manifestation parisienne a été largement perturbée par de nombreux militants d'extrême gauche, appelés les "Black Blocs". Restaurant McDonald's saccagé, concession Renault abîmée, voitures brûlées... Face aux affrontements et dégradations, les forces de l'ordre ont riposté par des tirs de gaz lacrymogènes et deux lanceurs d'eau.



Une intervention policière jugée trop tardive par certains. Mais alors, pourquoi avoir attendu ? "Les collègues se posent la même question, démarre d'emblée Johan Cavalerio, délégué national du syndicat Alliance. Ils n'ont pas eu d'ordre tout simplement. Les collègues ont vu les Black Blocs se rassembler sur le pont d'Austerlitz et on les a laissés se regrouper. Aucune consigne n'a été donnée".

On sait que derrière il y aura de la casse, des violences Johan Cavalerio, délégué national du syndicat Alliance Partager la citation





Au micro de RTL, ce dernier juge cela "incompréhensible". "On sait que ces gens sont équipés. On sait que derrière il y aura de la casse, des violences", déplore-t-il regrettant la "stratégie" mise en place.

Lors d'une conférence de presse, Michel Delpuech, le préfet de police de Paris, a donné une première explication. "Les premières exactions ont commencé vers 16 heures (...) Les 'Black Blocs', ont les a vu en amont. Mais ils étaient complètement intégré à un autre cortège de 14.500 personnes et ils n'étaient pas en tête. Il y avait devant eux, d'autres manifestants ou peut-être badauds ou curieux. Il y avait environ au moins un millier de personne entre les auteurs de ces violences inqualifiables et notre dispositif de forces de l'ordre", a-t-il détaillé.