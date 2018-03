et AFP

publié le 28/06/2016 à 12:58

Quand le Royaume-Uni va-t-il quitter l'Union européenne ? La question est sur toutes les lèvres depuis que 52% des Britanniques ont voté en faveur du Brexit jeudi 23 juin. Dès lors de nombreux chefs d'État européens ont demandé un départ rapide avant que le Parlement européen ne fasse de même lors du sommet européen ce mardi 28 juin. L'institution a demandé l'activation "dès que possible" de la procédure de retrait du Royaume-Uni, prévue dans le traité de Lisbonne.



Une demande afin d'éviter "à chacun une incertitude qui serait préjudiciable" mais également pour "protéger l'intégrité de l'Union". Dans une résolution adoptée par 395 voix pour et 200 voix contre, les eurodéputés soulignent également que "la volonté exprimée par le peuple (britannique) doit être entièrement et scrupuleusement respectée".

Une demande édulcorée

La résolution initiale du Parlement européen, plus dure envers Londres, appelait le Royaume-Uni à démarrer "immédiatement" les négociations, mais elle a été édulcorée grâce à un amendement adopté par une majorité d'eurodéputés. L'appel du Parlement est intervenu à quelques heures du début d'un sommet européen durant lequel le Premier ministre britannique David Cameron va présenter à ses 27 homologues la situation politique au Royaume-Uni après le vote en faveur d'une sortie de l'Union le 23 juin.



David Cameron, qui a présenté sa démission, a prévenu qu'il laisserait à son successeur, probablement présenté début septembre par le Parti conservateur à l'issue d'une consultation interne, la responsabilité d'enclencher la procédure de divorce, régie par une "clause de retrait" évoquée à l'article 50 du traité de Lisbonne. Les pourparlers ne peuvent démarrer qu'après la notification formelle, aux 27 autres pays de l'UE, de la volonté du Royaume-Uni de quitter l'Union, et le traité de Lisbonne prévoit ensuite une période de négociations de deux ans.