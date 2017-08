publié le 05/08/2017 à 20:30

Vladimir Poutine pilote une Formule 1, Vladimir Poutine neutralise un tigre, Vladimir Poutine chasse une baleine à l'arbalète... On ne compte plus les images fournies aux médias russes par le Kremlin, faisant l'éloge du tempérament de casse-cou du président et de sa bonne santé physique. Nouvel épisode tourné cette fois à Touva (extrême sud de la Sibérie), où il a passé deux jours au début du mois d'août, au côté de Sergueï Choïgou, actuel ministre de la Défense.



Muni du parfait équipement de plongée et très à l'aise, l'homme fort du pays traque le brochet dans les eaux du lac Baïkal à 17 degrés, selon l'agence de presse TASS qui l'a suivi, et raconte ensuite ses exploits. Et comme toujours, "l'aventurier", torse nu, qui cultive régulièrement son image d'homme viril, ne fait pas les choses à moitié quand il s'agit de communiquer. La vidéo montre que la pêche, sous-marine d'abord, à la ligne ensuite, a été très bonne. Il s'était déjà illustré dans la pêche d'un brochet de 21kg en 2013...

Le sexagénaire a aussi pris la pose en randonnée dans une épaisse forêt ou encore en train de faire du rafting dans les rivières de montagne et de piloter des canots et des bateaux à moteur, n'a pas manqué de souligner Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Les légendes, qui accompagnent les photos où l'on voit un Vladimir Poutine décontracté, lunettes de soleil sur le nez, indiquent que le président, qui maintient le suspense quant à une éventuelle nouvelle candidature à l'élection présidentielle de mars 2018, s'est offert un "mini-break". L'ancien officier du KGB a été élu président pour la première fois le 31 décembre 1999.



Vladimir Poutine à la pêche au début du mois d'août 2017 en Sibérie.

Ces séances photos ont souvent été raillé par les médias indépendants. En 2011, le Kremlin avait été contraint de reconnaître que la plongée en mer Noire de Vladimir Poutine avait été mise en scène. Le président avait prétendument découvert deux amphores vieilles de 15 siècles. Problème : elles n'étaient pas recouvertes d'algues ou de coquillages...