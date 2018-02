VIDÉO - Un passager filme les cris d’un enfant pendant ses 8 heures de vol

publié le 16/02/2018 à 13:30

Il y a des vols pénibles : ceux avec du retard, ceux qui traversent des zones de turbulences et il y a ceux qui embarquent des enfants qui ont un peu de mal à tenir en place. Des passagers d'un vol de la Lufthansa reliant l'Allemagne au New Jersey (États-Unis) ont effectué leur voyage aux côtés d'un enfant de 3 ans "démoniaque", comme l'a décrit l'un d'eux.



Ce passager, Shane Townle a passé une partie des 8 heures de vol à filmer l'enfant. Il en a fait un résumé de quatre minutes qu'il a posté sur YouTube. Tout débute avant même le décollage. Pour calmer son enfant, la mère demande à une hôtesse s'il est possible d'allumer le WiFi pour qu'il puisse utiliser l'iPad, mais cette dernière lui répond qu'il faut attendre encore un peu.

Mais pendant le vol, et alors que le WiFi fonctionne, l'enfant ne se calme pas. Debout sur son siège, il hurle en frappant le plafond de l'avion. Les supplications désespérées de sa mère pour le faire taire restent vaines.

Sur les images, on peut entendre un passager murmurer "pauvre femme" face à sa détresse. Un peu plus tard, le garçon se met à courir dans les allées de l'avion, toujours en hurlant et en criant. Des passagers sont filmés tentant de se couvrir les oreilles pour ne plus entendre les hurlements, sans succès.



Sur la vidéo, Shane Townle légende chaque heure du vol avec des phrases comme : "Heure 2. Des cris démoniaques envahissent l'avion". Quand l'avion arrive finalement à l'aéroport de Newark, les passagers ont l'air soulagés de débarquer. "Quel cauchemar", lance même un passager.