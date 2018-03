publié le 25/03/2018 à 15:34

Lutter contre les armes à feu par le silence. Samedi 24 mars, Emma Gonzalez a pris la parole devant la foule descendue dans les rues de Washington pour protester contre les armes à feu et le puissant lobby pro armes NRA (National Rifle Association). Un rassemblement baptisé "March for our lives", littéralement "la marche pour nos vies".



Rescapée de la tuerie dans le lycée de Parkland (Floride) qui avait fait 17 morts le 14 février, la lycéenne a prononcé quelques mots, rappelant l'identité de ses camarades tués ce jour-là, avant de se taire pendant plusieurs minutes. Un silence poignant, de recueillement, suivi par la foule. La jeune femme, ainsi que de nombreuses personnes de l'assistance, étaient visiblement émues.

Emma Gonzalez a brisé le silence au bout de six minutes d'intervention, incluant son discours. "Le fait que les gens pensent que le silence était de six minutes... Imaginez combien de temps cela aurait duré si c'était en fait six minutes, ou comment vous vous sentiriez si vous deviez vous cacher pendant ce silence", a écrit la lycéenne sur son compte Twitter, en référence à l'attaque de Parkland.

Quel moment !

