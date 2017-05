publié le 06/05/2017 à 17:01

Plus de peur que de mal. Le ciel de Mukilteo, ville de l'État de Washington (États-Unis) a été la scène d'un impressionnant crash d'avion, mardi 2 mai. La caméra embarquée d'un automobiliste a permis d'immortaliser l'incroyable séquence. Un petit engin de tourisme perd rapidement de la hauteur tandis qu'il survole la route, et descend au-dessus des véhicules pour se transformer en une impressionnante boule de feu.



Dans sa course folle, l'avion accroche plusieurs lignes électriques et provoque d'impressionnant nuages de flammes, avant d'aller s’écraser dans un rideau de fumée noire. L'accident aurait pu connaître une issue dramatique, mais heureusement aucun passager n'a péri. Seules deux personnes ont été légèrement blessées. Le pilote, lui, s'en est sorti indemne. Une enquête doit déterminer les conditions dans lesquels le crash s'est produit.