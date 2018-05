publié le 03/05/2018 à 06:50

Comment comprendre l'Amérique sans parler du rapport compliqué qu'entretiennent les Américains avec la nourriture ? Certes il y a ici de bons restaurants, des traditions culinaires qui méritent d'être découvertes, des nuances régionales subtiles (ne pas confondre la pizza de New York et la pizza de Chicago).



Mais il faut le dire : ici on mange (ou plutôt on bouffe) beaucoup, souvent, et souvent mal. Et même ceux qui font très attention à leur ligne ont des obsessions. Il suffit de constater la mode du chou kale il y a quelques années. Ou celle de l'avocat, qui fait exploser les prix.

On s'empiffre. Mais dans un foyer sur cinq avec enfants, on souffre de la faim ou on ne peut manger des éléments équilibrés régulièrement. En fait ce qui est frappant, c'est que beaucoup d'Américains - quels que soient leurs revenus - n'ont pas un rapport apaisé à la nourriture. Ils sont très loin de cette conception traditionnelle français, l'idée du repas en famille, où on mange des plats équilibrés qu'on a cuisinés avec des produits simples et de saison.

"Competitive eating"

Mais certains vont encore beaucoup plus loin. On peut même parler d'un rapport pathologique à la nourriture. Tous les 4 juillet, fête nationale américaine, une célèbre chaîne de restaurants de hot-dogs organise ici, près d'une plage de New York, un concours. Celui qui avale le plus de hots-dogs a gagné.



Les concurrents s'entraînent. C'est une vraie compétition, en direct sur la chaîne sportive ESPN. Car c'est un sport, avec une ligue de "competitive eating" (alimentation de compétition). En 2015, événement : le champion en titre depuis huit ans a été détrôné par Matt Stonie, un étudiant d'une vingtaine d'années qui a avalé 62 hot-dogs en dix minutes.

Ça fait un hot-dog toutes les 10 secondes ! A peine le temps de respirer.

Matt détenait déjà plusieurs records du monde, dont celui du yaourt glacé : 4,750 kilos mangé en six minutes. Il a aussi le record du monde de vitesse pour avaler un menu Happy Meal de chez McDonald's (cheeseburger, frites, Soda) en 15 secondes et 22 centièmes.

Matt veut être... diététicien !

Il détient aussi le record de vitesse des Big Mac : 25 hamburger mangés en 22 minutes. Ça fait 50 steaks hachés et 75 rondelles de pain. Mais là Matt est allé encore plus loin. Sur une grande table, il a disposé 125 cupcakes. Ce sont des petits gâteaux, genre muffins, recouverts de glaçage, de crème. C'est très étouffe-chrétien.



Il les a mangés en moins de neuf minutes. Il a eu un peu de mal à mi-parcours, mais il est allé au bout. Bilan : 12.000 calories ! Sa chaîne Youtube a 4,5 millions d'abonnés. Son sport lui rapporte des centaines de milliers de dollars.



Et Matt est mince : moins de 60 kilos pour 1,73 mètre. Vous savez ce que veut faire dans la vie ce champion ? Il veut être diététicien !

