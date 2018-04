publié le 30/04/2018 à 06:49

C'est l'histoire d'un couple dont la noce, le week-end dernier, a été raconté dans le dernier numéro de People Magazine (c'est un peu l'équivalent de Paris-Match). Sur les photos, on voit le marié, costume sombre et cravate blanche, enlacer son épouse en robe à traîne pour descendre ensemble l'allée centrale de la cérémonie, dans un parc, au coucher du soleil.



Chris et Emily ne sont pourtant pas des célébrités. Mais leur histoire pourrait inspirer un scénario hollywoodien. Elle commence en octobre 2010. Chris a 18 ans. Il vient d'entrer à l'université, dans l'Iowa. Il a été choisi pour rejoindre l’équipe de football américain de la fac.

C'est un sport rude, avec beaucoup de chocs. Chris a l'habitude. Mais ce jour-là, dans le troisième quart-temps, quand il se retrouve au sol, il essaye de se relever. Impossible. Il commence à prier. Il demande à Dieu de l'aider à se mettre debout et à reprendre le match, comme si rien ne s'était passé. En vain.

> "Inside Chris Norton's Story", le documentaire de PeopleTV

Il était paralysé par la violence du choc. Il a très vite été évacué par hélicoptère. Rapidement, les médecins ont diagnostiqué une lésion de la moelle épinière. Ils lui ont dit qu'il n'y avait que 3% de chance qu'il parvienne à bouger un jour quelque chose plus bas que son cou. Ils ne lui laissaient même pas l'espoir de pouvoir remarcher.



À 18 ans, il venait de quitter sa famille pour entrer à la fac. Et on lui explique qu'il doit renoncer à tous ses rêves (se marier, avoir des enfants). À force de courage, d'exercices de rééducation - plusieurs heures par jour, car tous ses membres avaient été paralysés, y compris ses bras et ses mains -, Chris a réussi à retourner à la fac, en fauteuil. C'était déjà un exploit.

Promesses tenues

Mais là encore, comme tous les jeunes de son âge, il rêvait de tomber amoureux. Alors en 2013, trois ans après son accident, il s'est inscrit sur un site de rencontre en ligne. Il a rencontré Emily, une autre étudiante. Elle a été impressionnée par son caractère, son optimisme, ne pas laisser cet accident définir sa vie.



> La bande annonce de "7 Yards : The Chris Norton Story"

Il lui a dit qu'il rêvait de pouvoir se lever pour sa remise de diplôme, en 2015. Alors il a passé 4 à 5 heures par jour à s'exercer. Et il y est parvenu. Ce jour-là, il portait la toge et la coiffe noire des diplômés. Emily l'a soulevé de son fauteuil. C'était une victoire éclatante, la preuve de son courage, sa force mentale. Mais déjà il s'était fixé un autre objectif, un autre rêve.



La veille de la remise des diplômes, il a demandé Emily en mariage, et lui a promis qu'ils descendraient ensemble l'allée centrale. Trois ans d'efforts quotidiens. Ils se sont installés en Floride, ils ont choisi de devenir une famille d’accueil. Ils s'occupent de cinq enfants de moins de 8 ans.





Le week-end dernier, Chris a tenu sa promesse. Dans sa robe de mariée, Emily l'a soulevé de son fauteuil. Ensemble, ils ont marché dans l'allée centrale. Quelques mètres. Sept yards, pour être précis. C'est aussi le titre d'un documentaire sur ce combat de plus de sept années.