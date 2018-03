Ventes d'armes : qui sont les principaux clients de la France ?

publié le 14/03/2018 à 08:35

En matière de ventes d'armes, la France tire son épingle du jeu. Selon un rapport publié le 12 mars par l'Institut de recherche de Stockholm pour la paix (SIFRI), l'Hexagone s'est hissé à la 3ème place du classement des pays exportateurs d'armes entre 2013 et 2017, réalisant 6,7% des ventes totales de la planète.



Alors que les ventes d'armes ont augmenté de 10% dans le monde, elles ont progressé de 27% en France. Le pays passe ainsi devant l'Allemagne et se place désormais derrière les États-Unis (34% de parts de marché) et la Russie (22%).

Ses principaux clients ? L'Égypte, qui réalise à elle seul un quart des ventes de Rafales et de navires de guerre, dont le Mistral, sur la période 2013-2017. Les exportations d'armes vers ce pays ont ainsi été multipliées par plus de 18 entre 2013 et 2017. Sur cette période, l'Hexagone devient ainsi le premier fournisseur d'armes pour l'Égypte (37% de ses importations viennent de France), passant devant les États-Unis et la Russie.



La Chine, qui était première importatrice d'armes françaises entre 2008 et 2012, passe désormais à la seconde place (8,6% des parts de marché). Suivent l'Inde (8,5%), les Émirats Arabes Unis (8,5%) et l'Arabie Saoudite (5,5%).



