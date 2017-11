publié le 28/11/2017 à 20:59

La vente d'armes n'a pas échappé au plus gros weekend de solde de l'année aux États-Unis. Lors du célèbre "Black Friday", le FBI a reçu un nombre record de vérifications d’antécédents judiciaires. Acte obligatoire pour obtenir une arme à feu aux États-Unis. Selon les chiffres relayés dans de nombreux médias américains dont USA Today, 203.086 demandes ont été comptabilisées pour la seule journée du vendredi 24 novembre.



Le chiffre 203.086 demandes est un record comparé aux 185.713 de 2016 et aux 185.345 de 2015, qui étaient aussi des records chaque année. Il est de plus trompeur car il ne représente pas réellement le nombre d'armes achetées. Une personne ayant reçu l’autorisation d'acquérir une arme à feu par le système national de vérification des antécédents judiciaires criminels (NICS) peut en acquérir plusieurs. Le chiffre de 203.086 demandes comptées est donc sûrement inférieure au nombre d'armes réellement vendu.

Aux États-Unis, les vérifications sont effectuées par le FBI et le système national de vérification des antécédents judiciaires criminels (NICS). Le système NICS, relié à plusieurs base de données, permet de vérifier les antécédents judiciaires de l'acheteur. La procédure de vérification est très rapide et est presque toujours positive : sur les 230 millions de demandes effectuées depuis 1998, seules 1,3 million ont été refusées.