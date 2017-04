publié le 07/04/2017 à 07:53

On parle beaucoup durant la campagne présidentielle des écarts du coût du travail au sein de l'Union européenne. La première puissance commerciale du monde assemble des pays qui sont séparés par des gouffres en termes de coûts horaires du travail. Entre un salarié danois et un bulgare, le rapport est de 1 à 10, selon des estimations pour l'année 2016 publiées jeudi 6 avril par l'Office européen des statistiques Eurostat. À Copenhague, l'heure de travail revient à 42 euros. À Sofia, vous avez le même ouvrage pour 4,40 euros. Ces coûts comprennent les salaires, les traitements et les cotisations à la charge de l'employeur. Derrière le Danemark, se placent la Belgique (39,20 euros), la Suède (38 euros), le Luxembourg (36,60 euros), et en cinquième position la France, où l’heure de travail coûte 1 euro de moins que chez notre petite voisin.



Nous restons au-dessus de la moyenne de la zone euro, qui frôle les 30 euros. Nous avons globalement un coût horaire légèrement supérieur à celui de l'Allemagne. En moyenne, car dans l'industrie nos usines affichent depuis cette année un coût du travail inférieur à celui des manufactures allemandes. En fait, le point le plus important, celui qui distingue la France des autres poids lourds de l'Union, c'est la part des coûts qui s’ajoutent au salaire brut. L'heure de travail française est de loin la plus chargée d'Europe : 33,2% du montant total, contre une moyenne de 23% dans le reste de l'UE.