publié le 17/07/2017 à 11:18

Attention, prendre des selfies est risqué. Alors qu'elle admirait l'exposition Hypercaine à la galerie The 14th Factory de Los Angeles, aux États-Unis, une jeune-femme a tenté de se prendre en photo devant l'œuvre d'art.



En reculant, la photographe amateur a trébuché, provoquant la chute d'une dizaine de piédestaux sur lesquels étaient exposées des couronnes. Une grande partie de l'œuvre a été ruinée. La galerie a estimé sur son site Internet que le coût du selfie manqué était de 200.000 dollars (174.000 euros). La scène a été entièrement filmée par une caméra de surveillance.

La galerie a cependant décidé de ne pas poursuivre la jeune-femme : "Elle était horrifiée et super bouleversée [...] On a décidé de ne pas agir vu qu'il s'agit clairement d'un accident et d'une étudiante. De plus, nous sommes une association à but non-lucratif, nous ne pouvons pas nous permettre de la poursuivre de toute façon", a déclaré The 14th Factory sur sa page Facebook.



The 14th Factory est un projet d'art éphémère a but non-lucratif. Pour cette exposition, l'artiste avait confectionné des couronnes avec différents matériaux et plusieurs formes. Fragiles, les sculptures ont été endommagées facilement. La galerie s'est néanmoins félicitée de la communication de cet incident et de l'audience que cela lui a finalement apportée.