Un bébé syrien perd un œil lors d'un bombardement, sa photo devient virale

publié le 21/12/2017 à 23:04

La photo d'un bébé devenu borgne à la suite d'un bombardement émeut les réseaux sociaux, accompagnée du #SolidaritywithKarim. C’est dans la Ghouta orientale, dernier fief rebelle en Syrie, qu’un raid a grièvement blessé à l’œil le petit Karim (alors âgé de 40 jours) et tué sa mère, le 29 octobre dernier, selon la famille et le médecin qui l’a soigné.



Des journalistes freelance syriens avaient lancé une campagne qui a été largement reprise. Les internautes se cachent un œil, en référence au nourrisson, pour alerter sur la situation des civils dans l'enclave du Ghouta orientale. Depuis mi-novembre, le régime de Damas a intensifié ses frappes contre la région où la population souffre de graves pénuries de nourriture et de médicaments.



L'initiative est remontée jusqu'au Conseil de sécurité de l'ONU, où l'ambassadeur de la Grande-Bretagne a tweeté une photo de lui-même assis à la table ronde, l'œil caché par sa main. Son tweet était accompagné d'un message.

"Nous mettons en garde contre l’inaction qui fait que plus de gens vont mourir. Plus d’écoles vont être bombardées. Plus d’enfants seront blessés", dit-il dans le tweet accompagnant sa photo. "Il faut que le bombardement et le siège de la Ghouta orientale prennent fin."

Le monde ne doit pas accepter le bombardement et le siège de la #Ghouta orientale. Il faut rendre possible l’évacuation immédiate des personnes qui ont besoin de soins d’urgence dont des dizaines d’enfants #SolidarityWithKarim pic.twitter.com/VF0L3A8HEF — Cécile Duflot (@CecileDuflot) 20 décembre 2017