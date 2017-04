Un adolescent recrute sans le savoir un agent du FBI pour tuer le pape

Un membre du FBI dans le New Jersey, le 17 septembre 2016.

et AFP

publié le 04/04/2017 à 10:26

Au nom du groupe État islamique, un adolescent américain avait fomenté l'assassinat du pape François en 2015, lors d'une visite officielle de ce dernier aux États-Unis. Lors de son procès, qui se tenait lundi 3 avril, Santos Colon a plaidé coupable. Originaire du New Jersey (nord-est des USA), le jeune homme âgé de 17 ans avait tenté de recruter un sniper pour abattre le souverain pontife et cherché à déclencher des explosifs lors d'une messe dite par le pape à Philadelphie le 27 septembre 2015, clôturant un rassemblement mondial des familles, a expliqué le département américain de la Justice.



Heureusement pour le pape François, en tentant de recruter un sniper, l'adolescent est tombé sur un agent du FBI sous couverture et a été arrêté 12 jours avant ce qui devait marquer l'assassinat du Saint-Père. Lors de son procès, Santos Colon a plaidé coupable de tentative de soutien matériel à une organisation "terroriste".

Ses liens avec Daesh restent flous

L'adolescent, qui a expliqué avoir utilisé le nom de guerre de Ahmad Shakoo, risque jusqu'à 15 ans de prison pour cet attentat qu'il entendait mener au nom du groupe État islamique.

Le département de la Justice n'a toutefois pas donné de précisions sur la manière dont l'adolescent s'était rapproché de l'organisation terroriste et comment il était parvenu à communiquer avec ses membres.