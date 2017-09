et AFP

publié le 04/09/2017 à 03:48

Angela Merkel durci le ton à l'égard du président turc Recep Tayyip Erdogan. À l'occasion du débat télévisé qui l'opposait à Martin Schulz, son adversaire pour les législatives allemandes du 24 septembre, la chancelière allemande, qui brigue un quatrième mandat, a annoncé ce dimanche qu'elle était favorable à un arrêt des négociations sur l'adhésion turque à l'Union Européenne.



"Il est clair que la Turquie ne doit pas devenir un membre de l'Union européenne", a déclaré Angela Merkel dans des propos inhabituellement fermes et durs sur le sujet. La chancelière a ajouté vouloir "discuter avec (ses) collègues" de l'Union européenne "pour voir si nous pouvons parvenir à une position commune sur ce point et si nous pouvons mettre fin aux négociations d'adhésion".

La Turquie, qui a déposé son tout premier dossier de candidature à l'entrée dans l'UE dès 1987, a récemment vu ses relations avec Berlin se dégrader, l'Allemagne étant depuis toujours réticente à son adhésion. "Je ne vois pas l'adhésion arriver et je n'ai jamais cru que cela puisse survenir", a d'ailleurs ajouté Angela Merkel ce dimanche lors du duel télévisé avec Martin Schulz, son adversaire pour les prochaines élections.

Ce que repproche l'Allemagne à la Turquie

L'Allemagne dénonce depuis des mois les purges effectuées par le pouvoir turc suite au putsch manqué de 2016. Elle accuse Ankara d'avoir mis en détention 12 citoyens allemands, possédant pour certains aussi la nationalité turque, pour des raisons politiques. Le pays est d'autant plus au cœur des enjeux entre l'Union européenne et la Turquie qu'il héberge le plus grand nombre de ressortissants turcs au monde.



Tout récemment, Erdogan a provoqué une levée de boucliers en Allemagne en appelant l'importante communauté turque du pays - trois millions de personnes - à ne voter ni pour les conservateurs d'Angela Merkel, ni pour les sociaux-démocrates.



Le sujet de l'adhésion de la Turquie à l'UE rassemble d'ailleurs les deux protagonistes du débat télévisé de ce dimanche 3 septembre. Martin Schulz a en effet promis lui qu'il mettrait fin aux négociations d'adhésion s'il était élu chancelier.