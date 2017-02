publié le 17/02/2017 à 11:45

Tout est parti d'une plainte d'une association de défense des animaux à l'encontre d'un couple laissant vivre 8 chats et autant de chiens à son domicile, sans soins adaptés ni propreté, rapporte Ouest France. La plainte est déposée dimanche 12 février. Les gendarmes se rendent dans l'appartement de Lamballe (Côtes-d'Armor) et découvrent 19 chats, 6 chiens, 8 chiots et 2 rats dans une surface de 80 mètres carré. Quatre personnes vivent en ce lieu, dont deux enfants de 1 et 5 ans.



Des enfants "en situation de détresse sociale et sanitaire", explique le commandant Matthieu Glavieux, à la tête de la compagnie de gendarmerie de Saint-Brieuc, cité par le quotidien régional. Deux enquêtes ont été ouvertes par les forces de l'ordre. L'une pour des "sévices et actes de cruauté et de maltraitance envers les animaux", et la seconde pour "privation de soins d'alimentation envers des mineurs de moins de 15 ans."

Les parents, tous deux âgés de moins de 30 ans, et le propriétaire des bêtes, ont été entendus par les gendarmes dans le cadre d'une audition libre, n'étant pas mis en examen. Ils auront à répondre de leurs actes devant le tribunal de Saint-Brieuc, lors d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.