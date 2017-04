La Corée du Nord est prête à se lancer dans une guerre nucléaire

publié le 15/04/2017 à 05:45

Des unités militaires étaient massées samedi à Pyongyang en vue d'une démonstration de force du régime nord-coréen à l'occasion du 105e anniversaire de la naissance du fondateur de la Corée du Nord, au moment où un porte-avions américain fait route vers la péninsule coréenne. En marge de ce rassemblement exceptionnel, le numéro 2 du régime, Choe Ryong-Hae, a fait une déclaration sidérante : "Nous sommes prêts à répondre à une guerre totale par une guerre totale, et nous sommes prêts à répliquer à toute attaque nucléaire par une attaque nucléaire de notre façon".



De son côté, le président Donald Trump avait récemment promis de "traiter" le "problème" nord-coréen, quelque jours après avoir fait bombarder la Syrie. Pyongyang s'apprête à organiser le 105e anniversaire de la naissance du fondateur de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Kim Il-Sung, dans un contexte particulièrement tendu. Des centaines de camions à plateau remplis de soldats étaient ainsi alignés peu avant l'aube le long des rives du Taedong, le fleuve qui traverse la capitale nord-coréenne, en vue d'un défilé à travers la ville.

De nouveaux essais nucléaires possibles

Outre la célébration du "Jour du Soleil", le nom officiellement donné au jour de la naissance de Kim Il-Sung (15 avril 1912 - 8 juillet 1994), qui était le grand-père de l'actuel numéro un Kim Jong-Un, il s'agit pour ce pays communiste isolé sur la scène internationale d'adresser un message sans équivoque aux États-Unis, à la Corée du Sud et au Japon sur sa puissance militaire.

Selon de nombreux observateurs, la Corée du Nord, dont le programme nucléaire est à l'origine de tensions internationales grandissantes, pourrait profiter de cette date-anniversaire pour procéder samedi à un nouveau tir de missile balistique ou même à son sixième essai nucléaire, tous deux interdits par la communauté internationale.





Selon les analystes de "38 North", un site internet qui fait autorité sur le régime communiste et qui s'appuie sur plusieurs images satellites récentes, le site d'essais nucléaires de Punggye-ri est "amorcé et prêt" à servir.

Pyongyang est sous le coup de nombreuses sanctions imposées par les Nations unies en raison de ses programmes nucléaires et balistiques et de son ambition de se doter d'un missile capable d'atteindre les Etats-Unis. La Corée du Nord a déjà effectué cinq tests nucléaires, dont deux l'année dernière. Fin mars-début avril, la République populaire démocratique a effectué trois tirs de missiles balistiques qui ont atteint la mer du Japon.