publié le 30/08/2017 à 11:59

C'est une autre conséquence malheureuse de la tempête Harvey. L'ouragan frappe le Texas dans le sud des États-Unis, depuis le 26 août dernier. L'état d'urgence a été décrété, ainsi qu'en Louisiane. Alors qu'au moins 18 personnes ont perdu la vie depuis le début des violentes intempéries, un parc zoologique spécialisé dans les alligators s'inquiète d'une évasion massive.



Le propriétaire du parc, Gary Saurage, craint que ses 350 bêtes sauvages ne s'échappent. Selon lui, "l'eau est à moins de 30 centimètres de recouvrir les clôtures", et dans ce cas-là, "on ne sait pas quoi faire". Pas de quoi paniquer non plus. Le département texan des Parcs et de la Nature tente d'être rassurant en expliquant que, ces centaines d'alligators ne "représentent rien par rapport au nombre total dans la nature". Quant aux autres reptiles dangereux du parc, notamment les serpents venimeux, ils auraient été mis dans des enclos, loin de des zones à risque.

Des fausses rumeurs sur leur évasion circulent sur les réseaux sociaux

Lorsque le risque de l'évasion a été rendu public, de nombreux postes sur les réseaux sociaux ont annoncé, à tort, que les 350 alligators s'étaient déjà échappés, avec des montages photos du plus gros animal du parc, Big Tex, se promener dans des habitations. Gary Saurage a alors du démentir l'information.

L'ouragan de catégorie 4 va remonter peu à peu vers les états voisins notamment en Louisiane et à la Nouvelle-Orléans. Rétrogradé en tempête tropicale, Harvey a directement ou indirectement causé la mort d'au moins dix-huit personnes, mais les médias américains indiquaient mercredi que le bilan pourrait s'élever à 30 morts.