publié le 01/04/2018 à 10:02

Emmanuel Macron a reçu une délégation kurde jeudi 29 mars à l'Élysée pour aborder le dossier syrien et la stratégie de lutte contre Daesh. L'écrivain Patrice Franceschi est l'un des soutiens de toujours du peuple kurde. Il a accompagné cette délégation à l'Élysée. "C'était plus précisément une délégation des forces démocratiques syriennes, dans lesquelles il y a évidemment des Kurdes, mais aussi des arabes et des chrétiens", détaille-t-il .



"(Emmanuel Macron) a reçu cette délégation de kurdes, arabes, chrétiens, hommes et femmes, militaires et civils. C'était tout à fait représentatif des gens que la France aide depuis 2014 pour construire, dans le nord de la Syrie, quelque chose qui soit par rapport à Daesh, une sortie de crise pour la paix en Syrie", poursuit l'écrivain.

Il y a encore trois ans, lorsque les combats au sol contre Daesh dans le nord de la Syrie les Kurdes étaient portés aux nues, ils étaient en pointe des combats, et se trouvent aujourd'hui seuls face aux Turcs. "Malgré les deux mois perdus avec ce que les Turcs font à Afrine, le président de la République a reçu les Kurdes, ce qui veut dire que la France est le seul pays au monde qui, enfin, sort du silence et dit 'nous n'abandonnons pas les Kurdes'", se félicite Patrice Franceschi.