Syrie : "Laisser franchir la ligne rouge a servi Daesh", dit Marc Trévidic sur RTL

publié le 14/04/2018 à 15:15

En réponse à l'attaque chimique perpétrée le 6 avril dernier dans la Ghouta orientale en Syrie, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont mené plusieurs frappes contre le régime de Bachar al-Assad dans la nuit du 13 au 14 avril. Si de nombreux pays ont soutenu ces opérations, des voix s'élèvent et affirment qu'elles font le lit du terrorisme.



"C'est le fait de ne rien avoir fait contre Bachar al-Assad qui a fait le lit du terrorisme", a souligné Marc Trévidic, invité du Journal inattendu samedi 14 avril. "La propagande islamiste a beaucoup utilisé la barbarie de Bachar, les premiers usages d'armes chimiques datent d'août 2013, pour dire 'venez aider les musulmans qui se font massacrer'. Le jihad était contre Bachar au départ et beaucoup de jeunes, un peu naïfs évidemment, sont partis en Syrie à cause de ça", a précisé le premier vice-président au tribunal de grande instance de Lille.

"Le fait que l'Occident ne fasse rien et laisse la ligne rouge être franchie à plusieurs reprises a servi énormément l'État islamique", a estimé l'ancien juge antiterroriste. "À un moment donné, le droit international doit s'appliquer, sinon il ne sert à rien. On est incapable de juger les crimes de guerre dans la Cour pénale internationale puisqu'il y a un veto de la Russie notamment. Donc, il n'y a plus que les armes quand on ne peut pas utiliser le droit", a-t-il conclu.