Josiane Balasko, "emballée" par son rôle difficile dans "La Femme rompue"

publié le 03/03/2018 à 14:47

Un rôle surprenant pour Josiane Balasko. La comédienne interprète une femme brisée et anéantie par son malheur dans La Femme rompue, au théâtre Hébertot à Paris. Cette pièce, écrite à partir de la nouvelle Monologue de Simone de Beauvoir raconte la douleur d'une femme qui laisse jaillir sa rage, alors qu'elle se retrouve seule, un soir de réveillon.



"C'est inattendu parce qu'on ne s'attend pas à ce type de texte de la part de Simone de Beauvoir. Je crois que c'est le seul texte qui est écrit de cette manière, sans ponctuation, comme une sorte de déferlement de rage, de haine et de grossièreté", explique Josiane Balasko, invitée du Journal inattendu de RTL ce samedi 3 mars.

Au départ, c'est l'actrice, réalisatrice et metteuse en scène, Hélène Fillières qui est venue la trouver pour lui proposer ce rôle. "Hélène Filières est venue me voir et m'a dit qu'elle voulait travailler avec moi. Donc j'ai lu le texte et j'ai été emballée, parce que pour un artiste c'est un personnage qui passe par toutes les émotions (…) Je me suis dit : 'quel monstre ordinaire', et j'ai eu envie de la jouer tout de suite", raconte Josiane Balasko.

Pour Hélène Fillières choisir Josiane Balasko pour ce rôle était une évidence. "J'ai tout de suite pensé à ce monologue de Beauvoir et à Josiane Balasko. Parce que comme cette femme, on sent que c'est une actrice qui masque quelque chose. Elle cache sa sensibilité derrière une façon d'être, une façon de s'exprimer qu'elle a", livre-t-elle au micro de RTL.