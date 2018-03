Tatiana de Rosnay : "J'ai toujours voulu écrire sur la crue de la Seine"

publié le 17/03/2018 à 14:51

Une famille se retrouve en mal de communication se retrouve dans un Paris inondé par une crue de la Seine, c’est le tableau mis en place par Tatiana de Rosnay dans son dernier roman "Sentinelle de la pluie" sorti aux éditions Héloïse d’Ormesson.



La famille est un des thèmes favori de l’écrivaine franco-anglaise, ce qui l'amène souvent à décrire les liens familiaux, les non-dits et les secrets. Dans ce dernier roman écrit en anglais, Tatiana de Rosnay aborde un événement qui la fascine : la crue de la Seine à Paris. "J’ai d'ailleurs envoyé mon livre à Emmanuel Macron pour lui expliquer qu’il était en zone inondable, l’Élysée est en zone inondable et il m’a répondu en me remerciant". Dans son livre elle ne cite pas le nom du président "jeune et aux yeux bleus" qui doit faire face à la crue qui inonde Paris mais elle explique qu'elle fait clairement référence à Emmanuel Macron, "je fais plus qu’allusion (à l'actuel président)".

Le roman de Tatiana de Rosnay associe donc la famille à un événement climatique dramatique. "J’ai toujours voulu écrire sur la crue de la Seine, cela m’a toujours fasciné" affirme l’écrivaine "et les familles m’intéressent, il m’a donc paru naturel de mettre en scène une famille qui s’aime mais qui est en panne de communication". Un sujet qui est cher à Tatiana de Rosnay depuis plusieurs romans et notamment "Elle s’appelait Sarah", un de ses grand succès en librairie.

Le coming-out est une grande preuve de confiance" Tatiana de Rosnay





Elle explore tous les sujets et liens familiaux et notamment celui du coming-out. "C’est un sujet très intime pour une famille, c’est une grande preuve de confiance pour un enfant de dire à ses parents qu’il est homosexuel, c’est un moment où l’enfant se sent très vulnérable, je le sais, je l’ai vécu parce que mon fils et gay" confie-t-elle. "Dans ma famille cela s’est bien passé mais pour d’autres malheureusement ça ne se passe pas comme ça" témoigne Tatiana de Rosnay, très investie auprès de l’association Le Refuge qui vient en aide aux jeunes homosexuels et homosexuelles rejetés par leurs familles.