publié le 04/04/2017 à 15:19

L'horreur sans fin en Syrie. Au moins 58 personnes ont été tuées et environ 170 ont été blessées dans une attaque chimique perpétrée par voie aérienne à Khan Cheikhoun, un fief rebelle et jihadiste du nord-ouest du pays, selon un décompte provisoire de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme qui s'appuie sur des sources médicales (OSDH). Le bilan humain, n'ayant cessé d'augmenter dans les premières heures suivant le drame, risque de s'aggraver.



Dans un hôpital de la province, des patients - essentiellement des civils - pouvaient difficilement ouvrir les yeux, étaient pris de vomissements, d'évanouissements, de suffocations et des enfants ont été vus avec de la mousse sortir de leur bouche. Il s'agit là des conséquences directes de ce type d'attaques au gaz toxique, dont la nature n'a pas été identifiée. Un correspondant de l'AFP affirme que ce même hôpital a été bombardé, provoquant d'importantes destructions et la fuite de médecins parmi les décombres.

Le régime de Bachar al-Assad est accusé d'avoir mené cette attaque meurtrière par l'opposition. La Coalition nationale affirme que le pouvoir aurait utilisé des "obus contenant du gaz chimique" dans son raid aérien. À la mi-journée, Damas n'avait pas communiqué sur ces frappes. L'armée russe affirme de son côté n'avoir mené aucun raid dans la zone.



Habituellement, le gouvernement syrien dément utiliser des armes chimiques dans cette guerre qui a déjà fait plus de 320.000 morts depuis mars 2011, et rappelle avoir ratifié en 2013 la convention sur l'interdiction des armes chimiques. Pour autant, le Conseil de sécurité de l'ONU avait reçu en 2016 un rapport concluant que l'armée syrienne avait bel et bien mené une attaque chimique, sans doute au chlore, le 16 mars 2015. Début mars 2017, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a indiqué enquêter sur huit attaques présumées au gaz toxique commises en Syrie depuis le début de l'année.