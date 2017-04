publié le 12/04/2017 à 15:21

Une semaine après l'attaque chimique qui a fait des dizaines de morts, puis les représailles de l'armée américaine, le G7 réclame le départ de Bachar al-Assad. Une demande qui n'ébranle aucunement le régime syrien, continuant de déplorer une forme d'ingérence occidentale. "On ne choisit pas les dirigeants d'un pays par le désir des autres [États], c'est ça la démocratie", estime Ayman Soussan, vice-ministre des Affaires étrangères syrien, invité de RTL mardi 11 avril.



Concernant l'attaque chimique, la Turquie affirme que ses analyses confirment l'utilisation de gaz sarin qu'elle impute toujours à l'armée syrienne. Damas réfute toujours ces allégations. "Il faut, avant de lancer ces accusations, savoir qui a utilisé cette arme. Depuis 2014, la Syrie a cédé toutes ses armes et les Américains le savent plus que quiconque", assure-t-il. La communauté internationale reste malgré tout persuadée que le stock n'a pas été liquidé. Les experts estiment également hautement improbable que les rebelles aient pu se procurer un tel agent neurotoxique. "Il ne faut pas lancer des accusations et réclamer en même temps une commission d'enquête, c'est contradictoire", renchérit Ayman Soussan, tout en assurant dire la "vérité".

"C'est l'armée syrienne qui combat les terroristes"

Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson se rend à Moscou pour tenter de convaincre le Kremlin de lâcher Bachar al-Assad. Une rencontre qui, là encore, n'effraie pas le moins du monde Damas, convaincu que leurs "amis russes" vont simplement "essayer de raisonner" les États-Unis. Autrement dit : la Syrie attend toujours des États-Unis qu'ils ne se mêlent plus de leurs affaires et cesse l'appui logistique apporté aux insurgés. "Si on veut le retour de la stabilité dans cette région, il faut arrêter cette politique nuisible. Nous avons vu comment les terroristes qui opèrent en Syrie comment ils ont frappé en Europe et dans plusieurs endroits dans le monde. Depuis tout ce temps, c'est l'armée syrienne qui combat les terroristes".

Sûr de son fait, Damas se montre complètement serein dans l'hypothèse qui impliquerait la tenue d'une élection démocratique avec Bachar al-Assad. "Le président compte sur son peuple et seulement sur son peuple. Faites des élections demain, nous sommes prêts. Mais alors il faut poser les questions : pourquoi les puissances étrangères et les groupes terroristes mettent toujours fin aux tentatives pour trouver une issue à la crise ? Car ils savent qu'ils ne représentent rien sur le terrain. Ils savent que le président Assad bénéficie du soutien de la majorité de son peuple", assène Ayman Soussan.





En désaccord en tout point avec la communauté internationale, dont les États du G7 sont qualifiés de "complices dans cette guerre", la Syrie appelle Donald Trump à "revenir à la raison" afin de servir l'intérêt "de la Syrie, des États-Unis et de tout le monde". Finalement, il n'y a bien que sur deux points que les belligérants sont d'accord : Ayman Soussan assure lui aussi que l'utilisation d'armes de destruction massive est "condamnable" et que "toutes les guerres sont mauvaises".