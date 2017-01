À ses côtés, le 20 janvier prochain, se trouveront George W. Bush et son épouse Laura.

publié le 04/01/2017

L'ancien président américain George W. Bush ainsi que Hillary et Bill Clinton assisteront à la cérémonie d'investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain à Washington, ont indiqué leurs entourages mardi 3 janvier. Au total, trois des quatre anciens présidents encore en vie seront au Capitole pour voir Donald Trump prêter serment: Jimmy Carter, Bill Clinton et George W. Bush. Des proches du couple Clinton ont confirmé que l'ancienne rivale démocrate de Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre ainsi que son mari Bill, président démocrate de 1993 à 2001, assisteraient à la cérémonie.



L'ancien président républicain George W. Bush et son épouse Laura seront également présents, selon un porte-parole. "Ils sont heureux de pouvoir être les témoins de la passation de pouvoir pacifique, une marque de fabrique de la démocratie américaine, et de l'investiture du président Trump et du vice-président (Mike) Pence", a indiqué dans un communiqué un porte-parole de George W. Bush, qui présida les États-Unis de 2001 à 2009.



En décembre, l'ancien président démocrate Jimmy Carter, âgé de 92 ans, avait confirmé sa participation à la cérémonie. Seul le président George H. W. Bush, 92 ans et à la santé fragile, devrait être absent parmi les anciens présidents.