Corée du Nord : "On ne va pas balayer le régime de Pyongyang d'un tweet"

publié le 05/09/2017 à 10:37

Le bras de fer se poursuit entre la communauté internationale et la Corée du Nord qui pourrait, selon Séoul, être en train de préparer un nouveau tir de missile balistique. Les États-Unis ont réclamé à l'ONU de nouvelles sanctions, tandis que Pékin et Moscou continuent à prôner le "dialogue". La situation risque-t-elle de dégénérer ? "Il n'y a pas de risque de guerre, contrairement à ce que certains craignent ou font semblant de craindre, tout simplement parce que la dissuasion existe", répond Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris).



"Il n'y aurait pas de gagnant dans cette guerre, et les deux acteurs le savent", poursuit-il. "Kim Jong-un peut être très détestable, mais il est très rationnel. Il veut rester au pouvoir : s'il attaque les États-Unis ou le Japon, il sera balayé", argue Pascal Boniface, qui ajoute : "Si Donald Trump attaque la Corée du Nord, Séoul ou Tokyo seront détruites". Pierre Servent, expert en stratégie militaire, met en garde contre "une accumulation de matériels militaires". Il redoute également "un dérapage, une erreur de tir d'un missile balistique". Et comme on a un Donald Trump "pour le moins très réactif", c'est "cet enchaînement des erreurs et des incompréhensions" qu'il craint "à terme".

"Il faut savoir gérer les régimes dangereux comme celui de Corée du Nord", avertit Pascal Boniface dans un avertissement à l'actuel président américain. "Le régime nord-coréen est détestable, mais il existe. On ne le balaiera pas d'un tweet", assure-t-il.