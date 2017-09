et Elizabeth Martichoux

publié le 05/09/2017 à 08:15

Kim Jong-un est-il vraiment imprévisible, ou connaît-il les limites à ne pas franchir ? Deux jours après le nouvel essai nucléaire revendiqué par Pyongyang, la détermination du leader nord-coréen suscite de nombreuses interrogations. Toujours au fait des questions internationales, Jean-Pierre Raffarin livre son analyse au micro de RTL.



"Il faut se méfier, il n'est pas si incontrôlable que ça. Finalement, il a réussi à donner à son pays ce niveau de capacité de destruction massive qui le protège d'un certain nombre d'attaques. Tout ceci a une certaine forme d'intelligence. Il faut être prudent. De manière générale, il ne faut jamais sous-estimer les adversaires et jamais les prendre pour des imbéciles", souligne l'ancien premier ministre, convaincu que le régime autoritaire établit une stratégie reposant sur la dissuasion.

Jean-Pierre Raffarin pointe la responsabilité de la Chine et des États-Unis dans ce rapport de force. Selon lui, la solution viendra d'un réel "dialogue" entre Xi Jinping et Donald Trump : "Tant que Chinois et Américains ne seront pas alignés sur une position commune, la Corée du Nord jouera de cette division". Aussi, les déclarations impulsives du président américain n'aident pas à la sérénité du conflit : "La grande difficulté, c'est que Donald Trump n'est pas lisible".