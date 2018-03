publié le 27/10/2016 à 08:43

Dans l’Indiana, un exemple de cette Amérique moyenne, blanche et rurale qui a massivement fait de Donald Trump son candidat. Bienvenue dans le "Carrefour de l’Amérique", au milieu de nulle part, que l’on traverse plus que l’on s’y arrête d’habitude, et où Donald Trump grâce au vote de ses rednecks - le nom péjoratifs donné aux campagnards - avait mis K.O son rival Ted Cruz lors des primaires au printemps dernier.



Un paysage de terres agricoles et de stations essence où les lapins et les biches finissent souvent sous le pare choc des pickups. Une Amérique blanche que Donald Trump a convaincu qu’elle était envahie par l’immigration clandestine alors que cet état n’a aucune frontière directe et qu’historiquement, vu le poids des syndicats, l’Indiana était plutôt traditionnellement démocrate.



Leur histoire d'amour avec Donald Trump n'est pas vraiment un coup de foudre puisque beaucoup reconnaissent que le candidat n'est pas à la hauteur, mais l’agriculteur, par définition, a les deux pieds dans la terre. Et quand Trump promet d'empêcher des délocalisations, ça leur parle. L’anti-establishment aussi. En un an, le Congrès de Washington s’est réuni un jour sur 3.

Alors quand certains fermiers travaillent 12h par jour, l’argument fonctionne toujours. Donald Trump a fait ensuite de Mike Pence le gouverneur conservateur de l’État, son colistier. Alors entre les deux hommes rien de fusionnel, on a même pensé un moment que Pence abandonnerait Trump au cœur des polémiques. Il l’a critiqué mais ne l’a pas fait. Le "hoosier", l’habitant de l’Indiana a le bon sens rural et la parole fidèle.