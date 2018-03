publié le 27/04/2016 à 11:18

Il est difficile de rapprocher ces deux personnes. D'un côté, Hillary Clinton, candidate à la primaire du parti démocrate, de l'autre Dan Bilzerian, joueur de poker et millionnaire américain. Et pourtant, selon le site people TMZ, le jet privé que la candidate à la Maison Blanche loue pour les journalistes lors de ses déplacements appartient au playboy, autoproclamé le "Bill Gates du poker", un habitué des orgies en plein ciel.



Le mode de vie du millionnaire est indubitablement différent de celui de l'ancienne première dame. Cet ancien Navy SEAL est l'une des stars d'Instagram. Il compte 16,8 millions de followers et partage sans aucune gêne sa vie que d'aucuns jugeront délurés. Fêtes, mannequins et actrices essentiellement dénudées, drogue... L'homme ne se refuse rien.

I earned this body, and I built this temple with nothing more than some elbow grease and a little can-do attitude... and yes, a large inheritance from my father, Earl Goodman Une photo publiée par Dan Bilzerian (@danbilzerian) le 6 Sept. 2015 à 16h43 PDT

Playin cards to pass the time with @mister_keating photocred: @gbaroth Une photo publiée par Dan Bilzerian (@danbilzerian) le 12 Mai 2015 à 20h46 PDT

Dan Bilzerian est également connu pour son amour pour les armes et une fâcheuse tendance à être violent envers les femmes. Selon le Daily Mail, le jeune homme étouffe ces scandales grâce à de nombreuses liasses de billets verts. Un comportement qui lui aurait coûté, selon le quotidien américain, près de 5 millions de dollars pour l'année 2014.

Vegas for the weekend with Slitherpuss Une photo publiée par Dan Bilzerian (@danbilzerian) le 10 Oct. 2015 à 14h58 PDT

Missed my babies Une photo publiée par Dan Bilzerian (@danbilzerian) le 24 Avril 2016 à 2h22 PDT