VIDÉO - Chili : un gigantesque incendie ronge les collines de Valparaiso

Depuis lundi 2 Janvier, un impressionnant incendie ravage les collines de la ville de Valparaiso au Chili.

Un gigantesque incendie dans les hauteurs du Chili Valparaiso sous un épais nuage de fumée (Chili) Crédits : Francisco Venegas / AFP | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Valparaiso sous un épais nuage de fumée (Chili) Crédits : Francisco Venegas / AFP | Date : Les habitations de la ville de Valparaiso détruites par les flammes (Chili) Crédits : Christian Miranda/ AFP | Date : Les rues de Valparaiso ravagées par les flammes (Chili) Crédits : Christian Miranda / AFP | Date : Des centaines de pompiers déployés pour maîtriser l'incendie (Chili) Crédits : Christian Miranda / AFP | Date : Un impressionnant nuage de fumée envahit le ciel de la ville de Valparaiso (Chili) Crédits : Daniel Retamal / AFP | Date : Une centaine d'habitations détruites à Valparaiso (Chili) Crédits : Sebastián CISTERNAS / ATON CHILE / AFP | Date : Une maison en flamme à Valparaiso (Chili) Crédits : Sebastián CISTERNAS / ATON CHILE / AFP | Date : Un gigantesque nuage de fumée à Valparaiso (Chili) Crédits : Sebastián CISTERNAS / ATON CHILE / AFP | Date : 1 / 1 < > +

par Essia Lakhoua , Avec AFP publié le 03/01/2017 à 13:12

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le foyer s'est déclaré sur la commune de Laguna Verde et s'est répandu dans la zone de Playa Ancha. Pour l'instant, selon le vice -ministre de l'Intérieur Chilien Mahmud Aleuy, dix-neuf personnes ont été blessées et souffrent de problèmes respiratoires et "100 habitations sur les 500" dans le secteur ont été détruites.



D'après le Bureau national des situations d'urgence (Onemi), cinquante hectares de la région auraient déjà été complètement dévastés. Sur ces images, un impressionnant nuage de fumé envahit le ciel de la ville de Valparaiso, classée patrimoine mondial de l'humanité depuis 2003. Celle-ci enregistre un taux de pauvreté supérieur à la moyenne national.



Cet incendie a progressé très rapidement à cause des températures élevées et de la force des vents dans la région. Des centaines de pompiers, une dizaine de bombardiers d'eau et d'hélicoptères ont été déployés sur le terrain pour lutter contre les flammes. Lundi soir, selon les autorités Chiliennes, le feu a été partiellement maîtrisé. Quelques 200 habitants ont été évacués de cette ville de 270.000 habitants. En mars 2015, un incendie de forêt sur l'une des collines de Valparaiso avait déjà tué une personne et détruit 600 hectares.