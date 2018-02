Vendée : un retraité apprend son décès par son opérateur téléphonique

publié le 09/02/2018 à 13:37

En Vendée, Michel, un retraité de 74 ans, a vécu une drôle d'expérience avec son opérateur téléphonique. Ça commence par des problèmes de coupure de téléphone et d'Internet à son retour de vacances. Surpris, Michel se rend chez son voisin pour voir si lui aussi a des soucis. D'autant que la veille il y a eu un gros orage. Mais chez le voisin, aucun problème, tout fonctionne.



Michel se rend alors chez son opérateur, on lui parle d'un problème technique. Un peu agacé, il rentre chez lui. Et le lendemain, surprise : il reçoit une lettre de condoléances pour sa propre mort ! Oui, oui, l'opérateur lui présente ses condoléances suite à son décès. Michel est bien vivant et cela le fait beaucoup rire, sauf que sa ligne de téléphone et son abonnement Internet sont coupés, vu qu'il est censé être mort.

Le retraité retourne donc chez son opérateur pour lui montrer qu'il l'a enterré un peu vite. Après enquête, l'origine de la méprise est trouvée : il y a quelques semaines, Michel a appelé pour demander une "facture détaillée", le conseiller a en fait compris "avis de décès".