publié le 06/04/2017 à 17:31

"Sympa, votre livre de coloriage !". Plusieurs clients indignés n'ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux, à la vue d'une image d'Adolf Hitler dans deux livres de coloriage pour enfants, vendus depuis lundi 3 avril en Belgique et aux Pays-Bas.



La chaîne de magasins néerlandaise Kruidvat, qui les a commercialisé a dit "regretter profondément cet incident", qualifié d'"inapproprié". Une erreur difficilement compréhensible puisque les deux livres concernés avaient pour thèmes le football et les bâtiments historiques. "Malgré divers contrôles lors de la collecte du contenu, l'image concernée s'est malheureusement retrouvée dans le livre de coloriage", a déploré le groupe.

Une enquête interne est d'ailleurs en cours pour tenter de comprendre comment l'image, représentant le dictateur faisant le salut nazi et portant la croix gammée sur le bras, a pu se retrouver dans les livres pour enfants. L'un des porte-paroles de Kruidvat a donné une explication étonnante au journal néerlandais NU.nl. Il indique d'abord que les pages des livres concernés ont été liées et imprimées en Inde, et que "l'homme qui a fait les dessins a sélectionné plusieurs personnes célèbres dans un autre livre. Malheureusement, Hitler était parmi eux", poursuit-il. "Peut-être qu'il ne le connaissait pas", s'est-il avancé.



En attendant de savoir réellement comment une telle erreur a pu se produire, l'enseigne s'est excusée pour le désagrément causé à ses clients, et a retiré au plus vite les deux livres de la vente. Kruidvat a par ailleurs assuré que tous ceux qui avaient acheté les ouvrages concernés seraient remboursés.