publié le 07/05/2018 à 15:08

La révélation intervient à quelques jours de la décision, attendue, de Donald Trump, sur le maintien ou non des États-Unis dans l'accord sur le nucléaire iranien. L'hebdomadaire britannique The Observer, branche dominicale du Guardian, met au jour une opération de menée par Donald Trump en mai 2017 pour trouver des éléments visant à discréditer les hommes de l'administration Obama qui avaient porté l'accord.



Un an plus tôt, "des assistants de Trump" auraient, selon The Observer, "recruté une agence de renseignement privée israélienne" pour mener une "tentative élaborée de discréditer l'accord". Cette tentative visait, selon l'hebdomadaire, les hommes qui auraient défendu, auprès de Barack Obama, la nécessité de cet accord, scellé en 2015 par la France, les États-Unis, la Russie, la Chine et le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Iran.

La révélation a lieu à quelques jours de la décision de Donald Trump de sortir ou de maintenir Washington dans l'accord. Le président américain, qui n'a de cesse de condamner cet accord de Vienne, se voit prier par plusieurs signataires de ne pas choisir la première option. "Toute alternative possible (à un maintien dans l'accord) est pire", estime ce lundi 7 mai le secrétaire britannique aux Affaires internationales, Boris Johnson.